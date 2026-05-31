Alianza Lima empató 1-1 con FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón, en partido correspondiente a la fecha 17 y última del Torneo Apertura 2026 de la Liga1.

El conjunto blanquiazul, que ya había asegurado el título con una jornada de anticipación, cerró su participación en el certamen sumando un punto como visitante.

El equipo cajamarquino sorprendió al abrir el marcador a los 12′ por intermedio del ecuatoriano Jonathan Betancourt. El atacante superó en velocidad a Luis Advíncula y definió con precisión ante el arquero Alejandro Duarte para poner en ventaja a los locales.

Tras el gol, Alianza Lima asumió el control del encuentro, aunque tuvo dificultades para generar ocasiones claras de peligro. FC Cajamarca, por su parte, mostró orden defensivo y contó con el aporte ofensivo de Hernán Barcos y Brando Palacios.

En el complemento, el conjunto dirigido por Pablo Guede mejoró su rendimiento y encontró la igualdad a los 54 minutos. El delantero argentino Federico Girotti sacó un potente remate de derecha que venció la resistencia del portero Samuel Aspajo y decretó el 1-1 definitivo.

Con este empate, Alianza Lima culminó el Torneo Apertura con 40 puntos y el título bajo el brazo, mientras que FC Cajamarca cerró su campaña con 17 unidades y ya piensa en el inicio del Torneo Clausura.