El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil anunció una jornada especial de atención en distintas oficinas del país con miras a la segunda vuelta electoral. La medida busca que los ciudadanos puedan culminar trámites relacionados con su documento de identidad y contar con este requisito para participar en los comicios.

La disposición estará vigente del 1 al 5 de junio en agencias seleccionadas a nivel nacional. Durante esos días, las oficinas autorizadas atenderán de manera continua desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

De acuerdo con la información difundida por la entidad, las sedes incluidas en este plan brindarán atención exclusivamente para procesos vinculados al Documento Nacional de Identidad. Los servicios habilitados comprenderán la inscripción y la entrega del documento a los ciudadanos que tengan trámites pendientes.

La institución precisó que esta ampliación de horario forma parte de las acciones implementadas antes de la jornada electoral. El objetivo es reducir inconvenientes que puedan impedir que los electores ejerzan su derecho al voto.

Reniec atenderá 12 horas continuas para trámite y recojo de DNI por segunda vuelta electoral: Conoce las sedes.



🗞️ Más información: https://t.co/YdqrlwjULY pic.twitter.com/FZj1Yu2by0 — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) May 30, 2026





¿Qué oficinas serán habilitadas?

La jornada extraordinaria se aplicará en más de 40 agencias distribuidas en diferentes departamentos del país. Entre las regiones comprendidas se encuentran Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

Antes de acudir a una oficina, Reniec recomendó a los usuarios consultar el estado de sus trámites a través de los canales digitales disponibles. Asimismo, recordó que otros servicios como solicitudes de duplicados y copias certificadas continúan habilitados mediante su plataforma virtual.

¿Se podrá votar con el DNI vencido?

Además de la ampliación de horarios, la entidad emitió una disposición excepcional para la jornada electoral del próximo 7 de junio. La medida autoriza el uso de documentos de identidad vencidos o próximos a vencer únicamente para fines de identificación durante el proceso de votación.

La autorización fue establecida mediante la Resolución Jefatural N.° 000057-2026. La norma permite que los ciudadanos se identifiquen con el DNI amarillo, azul o electrónico en sus versiones 1.0, 2.0 y 3.0 al momento de acudir a las mesas de sufragio.

Reniec precisó que la validez excepcional de estos documentos estará limitada al día de la segunda vuelta electoral. Por ello, la autorización solo podrá utilizarse durante el desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

La entidad aclaró que esta disposición no será aplicable para otros trámites civiles, administrativos o comerciales. Fuera de la jornada electoral, los ciudadanos deberán cumplir con las exigencias habituales relacionadas con la vigencia de sus documentos de identidad.