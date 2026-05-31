Dua Lipa y Callum Turner dieron un importante paso en su relación al convertirse en esposos. La cantante y el actor se casaron el pasado 31 de mayo durante una ceremonia privada realizada en el histórico Old Marylebone Town Hall de Londres, un recinto reconocido por albergar algunas de las bodas civiles más emblemáticas del Reino Unido.

Las primeras postales de la boda no tardaron en viralizarse en redes sociales. Asimismo, medios británicos como Daily Mail y The Sun compartieron imágenes de los recién casados, quienes aparecieron sonrientes junto a un selecto grupo de familiares y amigos cercanos.

Al término de la ceremonia, los recién casados fueron ovacionados por sus invitados y despedidos con una lluvia de confeti mientras abandonaban el recinto tomados de la mano.

Por ahora, ni Dua Lipa ni Callum Turner han compartido declaraciones o publicaciones en sus redes sociales relacionadas con su matrimonio.

Dua Lipa and Callum Turner officially got married in London, England today! 💍 pic.twitter.com/YibuV5pL5H — Dua Lipa Hungary (Fan) (@dlipahungary) May 31, 2026