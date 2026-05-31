Más de 400 000 peruanos residentes en el extranjero acudieron a las urnas en la primera vuelta del 12 de abril, superando la participación registrada en los comicios de 2021. Con ese antecedente, la Cancillería amplió su red electoral para la segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio, pues habilitó 218 centros de votación.

A comparación de la primera vuelta, se añadieron siete locales más, según informó el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja.

De esta manera, en Medio Oriente los connacionales podrán votar en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar.

Cabe recordar que, debido al contexto internacional, durante los comicios del 12 de abril no fue posible realizar la votación en algunos países del Medio Oriente.

Además, la Cancillería dispuso el cambio de ubicación de 19 locales en distintos países, trasladándolos a espacios con mejor acceso y mayor comodidad para los votantes.

Según la ONPE, de 1 millón 210 mil 813 peruanos que estuvieron habilitados para sufragar en el exterior, se alcanzó una participación de 33.95 %. Ante ello, Pareja invitó a todos los connacionales a ejercer su voto este 7 de junio.