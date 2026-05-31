Andrea Luna rechazó las declaraciones de Jenko del Río y dejó en claro que no mantiene ningún conflicto con él, por lo que no tendría inconveniente en saludarlo si llegaran a encontrarse.

Abordada por las cámaras de ‘Q’ Bochinche’, la actriz se pronunció sobre las declaraciones de su expareja y aprovechó para aclarar cómo es actualmente su relación con él.

“ Es que no lo he visto. Si lo veo, sí, normal (lo saludo). Sobre todo, hay que desearle lo mejor a los amigos y exparejas para que sigan llegando cosas buenas a nuestras vidas ”, aseguró Andrea.

Cabe recordar que el exchico reality reveló en el pódcast ‘Café con la Chévez’ que guarda los mejores recuerdos de Luna, aunque aseguró que la actriz evitaba saludarlo cuando coincidían.

“Yo estaba en una relación con Andrea Luna. Ella es una excelente chica, buena hija, buena actriz. Tiene mis respetos, aunque ella cuando me ve no me quiere saludar”, sostuvo.