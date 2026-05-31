A pesar de que más de un centenar de patrulleros ya llegaron a Arequipa, todavía no existe una fecha definida para que las unidades entren en funcionamiento. El gobernador regional Rohel Sánchez indicó que la entrega depende de trámites administrativos externos que no han concluido.

La autoridad explicó que uno de los procedimientos pendientes es la obtención de las placas vehiculares. Inicialmente, las unidades deben ser registradas a nombre del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para posteriormente ser transferidas a la Policía, entidad que asumirá su operación.

ESPERA

Sánchez precisó además que se requiere el reconocimiento del Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Este documento es indispensable para que Registros Públicos pueda formalizar la inscripción de la propiedad de los vehículos. Aunque estimó que uno de los trámites podría culminar durante los próximos días, evitó comprometer una fecha para la entrega.

“Si dependiera del Gobierno regional, yo le diría mañana. Este es un trámite externo que no depende de nosotros. El tema del CIPRL es un trámite dentro del Ministerio de Economía y Finanzas que ya iniciamos hace diez días, y el tema de Registros Públicos también ya se inició. Una vez solucionados ambos procedimientos, inmediatamente haremos la entrega de los patrulleros”, señaló.