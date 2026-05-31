El Ministerio Público inició una investigación preliminar para esclarecer la muerte de Alondra Aquino Huanca, una joven de 22 años que trabajaba como comerciante ambulante en los alrededores del centro comercial Plaza Norte, en el distrito de Independencia. Las diligencias buscan identificar a los responsables del ataque que acabó con la vida de la trabajadora ambulante durante la madrugada de este domingo 31 de mayo.

El caso fue asumido por el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte. La investigación se desarrolla por la presunta comisión del delito de homicidio contra quienes resulten responsables del hecho.

Fuente: Ministerio Público

Fiscalía realizó diligencias en la escena del crimen

Como parte de las primeras acciones, la fiscal adjunta provincial Zaida Andrés Velásquez acudió al lugar donde ocurrió el ataque. En la zona se realizaron pericias criminalísticas y el levantamiento del cadáver con la participación del médico legista y especialistas forenses.

Asimismo, el fiscal provincial Jhover Salas Ostos dispuso una serie de medidas para avanzar con las investigaciones. Entre ellas figuran la toma de declaraciones a familiares y posibles testigos, además de la recopilación de otros elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

Las diligencias también comprenden la aplicación del protocolo de necropsia correspondiente. A ello se suma la revisión de cámaras de seguridad y diversas pericias de criminalística orientadas a determinar cómo se produjo el crimen.

El Ministerio Público informó que también se ordenó una inspección técnico policial en la zona donde ocurrió el hecho. Estas acciones tienen como objetivo establecer la identidad y ubicación de las personas involucradas en el asesinato.

Las autoridades continúan recabando información que permita precisar las circunstancias del ataque. La evidencia recogida durante las diligencias será incorporada a la investigación en curso.

¿Qué se sabe del caso?

Según información policial, Alondra Aquino fue atacada alrededor de las 4:30 de la madrugada mientras desarrollaba sus labores comerciales. La joven atendía a pasajeros que llegaban al lugar para participar en los denominados viajes “Full Day”.

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, un hombre se acercó hasta el puesto donde trabajaba la víctima y le disparó. Tras perpetrar el ataque, abandonó la escena a bordo de una motocicleta que era conducida por otra persona.

La reconstrucción preliminar de los hechos señala que el presunto autor vestía una polera blanca y un pantalón de color gris oscuro. Los investigadores analizan los registros disponibles para determinar su recorrido antes y después del crimen.

La hermana de la víctima declaró ante las autoridades que no considera que el caso esté relacionado con un contexto sentimental. Según indicó, Alondra Aquino no mantenía una relación de pareja con nadie.

Asimismo, relató haber observado a dos personas que trabajaban como conductores de transporte informal en las inmediaciones del lugar. De acuerdo con su versión, ambos abandonaron la zona tras registrarse el ataque. Las autoridades no descartan que el crimen podrían estar vinculado al servicio de transporte informal que opera en el sector y pertenecerían a un grupo que competía con el lugar donde laboraba la joven.

Mientras continúan las investigaciones, la Fiscalía y la Policía Nacional mantienen las diligencias para determinar el móvil del crimen. Los resultados de las pericias y los testimonios recopilados serán fundamentales para el avance del caso.