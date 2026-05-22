Aunque el primer lote de patrulleros adquiridos por el Gobierno Regional de Arequipa ya está en la ciudad, las unidades nuevas no saldrían de inmediato a las calles. El jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Antonio La Madrid, informó que su operatividad recién se daría a partir de agosto.

La autoridad policial explicó que, antes de poner en circulación los vehículos, se debe cumplir con una serie de trámites administrativos para obtener las placas, realizar la compra del SOAT a cada unidad, la implementación de software y la gestión del combustible. Solo después de este proceso, los patrulleros podrán ser usados en labores de prevención y respuesta ante emergencias.

ESPERA

El general La Madrid reconoció que actualmente existe un déficit de vehículos policiales y alrededor de 10 comisarías no cuentan con ninguno, principalmente en zonas altas. En esos casos, las municipalidades apoyan con serenazgo para realizar intervenciones y patrullajes conjuntos.

Además, algunas unidades policiales se encuentran fuera de circulación por fallas mecánicas. Uno de estos casos fue advertido en la comisaría de Yanahuara, donde un vehículo permanece estacionado a la espera de reparación. La Madrid explicó que estos trabajos no pueden hacerse de manera inmediata, pues requieren informes técnicos, evaluación mecánica y asignación presupuestal.

Con la llegada de las nuevas unidades, la Policía espera recuperar parte de su capacidad operativa. Según el jefe policial, los 100 patrulleros que serán reemplazados no serán necesariamente descartados, ya que la intención es evaluar cuáles pueden ser repotenciados para reasignarlos a las dependencias que actualmente no cuentan con vehículos.

Cabe señalar que el Gobierno Regional de Arequipa invirtió más de 18 millones de soles para la compra de las unidades bajo la modalidad de obras por impuestos.