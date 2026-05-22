La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa sentenció en segunda instancia al mecánico Oswaldo Bustamante Flores con 13 años de prisión por los delitos de tentativa de homicidio y feminicidio tras atentar contra la vida de una madre y su hija.

Los magistrados confirmaron la condena impuesta en primera instancia contra el mecánico por los hechos ocurridos la noche del 21 de abril de 2024 en la vivienda de su excompañera de colegio, Betsy A. S., en el distrito de Mariano Melgar, a quien acosaba y apuñaló al enterarse de que tenía pareja.

Durante la agresión también atacó a Jessica S. V., quien trató de defender a su hija. Oswaldo Flores trató de huir y esconderse en una vivienda cercana, pero fue sorprendido por los pobladores, quienes finalmente lo entregaron a la Policía.

Ante ello, el tribunal desestimó los argumentos de la defensa tras determinar que el estado de ebriedad no eliminaba el dolo y que las pericias tecnológicas confirmaban el reglaje previo y la motivación posesiva del sentenciado.

Asimismo, se dispuso el pago de reparación civil de 30 mil soles a favor de la joven y 15 mil soles para su madre, además de la inhabilitación definitiva del agresor para ejercer la docencia y su sometimiento a tratamiento especializado en prisión.