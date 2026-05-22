En menos de 24 horas, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Arequipa ordenó 4 meses de prisión preventiva contra Yasmini Carpio Pantigoso (31), investigado por el presunto delito de robo agravado en grado de tentativa.

La decisión judicial se dio tras la evaluación de graves elementos de convicción que vincularían al imputado con un violento ataque ocurrido en las inmediaciones de la avenida Lambramani, donde una mujer fue golpeada brutalmente con la aparente intención de arrebatarle su teléfono celular.

De acuerdo con el Ministerio Público, el investigado sorprendió a la víctima con un puñetazo y posteriormente la amenazó, al igual que a su acompañante, utilizando objetos punzocortantes como un cuchillo y una tijera para concretar el robo.

Tras el ataque, el sujeto huyó con dirección a un conocido centro comercial de la zona; sin embargo, la reacción de los agraviados permitió que efectivos de la Unidad de Emergencia Motorizada “Los Halcones” iniciaran un seguimiento y lograran capturarlo en el exterior del establecimiento.

Durante el registro, se halló en poder del detenido una tijera y un tenedor metálico, objetos que habrían sido utilizados para intimidar a las víctimas.

Mientras permanezca recluido, continuarán las diligencias e investigaciones del proceso inmediato iniciado en la Unidad de Flagrancia de Arequipa.