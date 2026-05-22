Dos jóvenes se salvaron de milagro, luego de que un muro colapsara violentamente sobre la vereda y parte de la pista durante trabajos de demolición en un inmueble ubicado en la intersección de la avenida Jesús con la av. Lima, en el distrito de Mariano Melgar.

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El accidente ocurrió antes de las 4 de la tarde de este jueves 21 de mayo y los trabajos se habrían estado ejecutando sin las medidas de seguridad exigidas por la normativa.

Las imágenes del incidente muestran el momento exacto en que uno de los peatones advierte el peligro y jala a otra persona para evitar que ambos fueran aplastados. Los bloques de material cayeron segundos después sobre la vía pública, generando pánico entre vecinos.

PARALIZACIÓN

Ante la gravedad del hecho, la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar intervino antes de las 4:30 de la tarde y dispuso la paralización inmediata de la obra. El gerente de Fiscalización Municipal, Pedro Serapio, explicó que la maquinaria demolía una de las paredes sin prever la caída del muro en la zona peatonal.

“Gran parte de lo demolido cayó sobre la vereda y parte de la pista. Menos mal que las dos personas se dieron cuenta y escaparon a tiempo”, señaló.

Por ello, la empresa fue sancionada con multas equivalentes al 300% de la UIT por carecer de medidas de seguridad, poner en riesgo y en peligro la vida humana y deteriorar fachadas. La obra permanecerá paralizada hasta que se acredite el cumplimiento de todas las normas de seguridad.

Cabe mencionar que, durante la ejecución de los trabajos de demolición, el funcionario verificó que no se contaba con una malla de seguridad ni conos que advirtieran a los peatones sobre la obra.