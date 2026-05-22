El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, logró en primera instancia que se dicte una sentencia de 15 años y 5 meses de pena privativa de libertad efectiva contra Christian Magallanes Munayco, por la comisión del delito de robo agravado en agravio de un menor de edad.

Grave delito

El caso estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Alejandro Santiago Almeida Donaire, quien acreditó durante el juicio oral la responsabilidad penal del sentenciado en los hechos ocurridos el 05 de enero de 2024, aproximadamente a las 4:50 de la tarde, en el distrito de Chincha Alta.

De acuerdo con la investigación fiscal, el menor agraviado fue interceptado por el sentenciado, quien utilizando un cuchillo lo hirió para despojarlo de su teléfono celular. Tras cometer el ilícito, el agresor huyó del lugar; sin embargo, minutos después, la víctima volvió a encontrarlo e intentó recuperar su equipo móvil, siendo nuevamente agredido.

Ante la situación, un testigo intervino en defensa del menor y alertó a las autoridades, permitiendo la rápida intervención del personal policial, que procedió con la captura del implicado.

Durante el desarrollo del juicio oral, el representante del Ministerio Público sustentó la acusación con diversos medios probatorios, que permitieron demostrar la responsabilidad penal del acusado.

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