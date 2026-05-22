Momentos de indignación se vivieron en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca, luego de registrarse un robo al interior de la Capilla del Santísimo, perteneciente a la parroquia Virgen de Fátima.

Robo en templo

El hecho ocurrió la tarde del 21 de mayo, alrededor de la 1:00 p.m., cuando una persona ingresó al recinto religioso y despertó sospechas entre integrantes de la comunidad parroquial debido a su comportamiento dentro del lugar.

Según se informó, el sujeto indicó que deseaba encender velas en el área del Santísimo Sacramento, pese a que esta práctica está restringida por medidas de seguridad implementadas en la capilla.

En la grabación se registró parte de lo sucedido. En las imágenes se observa cómo el individuo golpea una de las cámaras de seguridad con un desarmador y posteriormente manipula la caja donde los fieles depositan las limosnas.

Tras lo ocurrido, representantes de la parroquia dieron aviso a la Policía Nacional para iniciar las investigaciones correspondientes y revisar las grabaciones que permitan identificar plenamente al responsable.

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