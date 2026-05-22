Luis Ángel de la Cruz Atuncar, principal sospechoso de la muerte del mototaxista, José Manuel Huayamasa Almeyda, fue condenado a 17 años y dos meses de pena privativa de la libertad. El delito imputado es por homicidio calificado por alevosía, ocurrido el 2 de agosto del año pasado por inmediaciones del Parque de La Identidad, ubicado en el sector de El Salvador, distrito de Pueblo Nuevo (Chincha).

Feroz gatillero

La investigación fiscal detalla que entre el autor del crimen y la víctima había resentimientos surgidos cuando ambos se encontraban recluidos en el establecimiento penitenciario de Chincha. Este conflicto perduró incluso en libertad y es que a las 11 horas del día mencionado surgió una pelea entre estas personas en un taller. Luego del enfrentamiento el acusado profirió amenazas de muerte.

A la noche de ese mismo día José Huayamasa conducía un mototaxi cuando se percata de la presencia del atacante. El mototaxista trata de escapar, es perseguido también en vehículo trimoto y a la altura del Parque baja para huir corriendo, siendo alcanzado por las balas del asesino, que luego se dio a la fuga. La víctima estaba con vida, fue llevado al hospital San José, pero en los primeros minutos del día siguiente muere, como consecuencia de las heridas.

La policía obtuvo información de la identidad del asesino y a través del Ministerio Público se solicitó la detención preliminar de Luis Ángel. El sujeto fue atrapado por los efectivos el 17 de agosto de 2025 y llevado a audiencia de prisión preventiva. El fiscal a cargo del caso sustentó los elementos de convicción logrando que el acusado sea trasladado al centro penitenciario a la espera de su sentencia.

En el juicio oral, el representante del Ministerio Público, acreditó la responsabilidad penal de De la Cruz Atuncar. En primera instancia se resolvió condenar al acusado con 17 años y dos meses de pena efectiva de cárcel al ser calificado como autor del delito de homicidio calificado por alevosía. Asimismo, el Poder Judicial fijó el pago de 35 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.

EL DATO: Cámaras de seguridad captaron el mototaxi empleado por el asesino. Además, en su momento la policía informó que la víctima en su agonía mencionó la identidad del sujeto que lo atacó a balazos.

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