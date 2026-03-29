Una rápida intervención de la Policía Nacional del Perú permitió la captura de Luis Ángel Arce Guerra (29), alias “El Diablo”, sindicado como presunto cabecilla de la banda criminal “Los Intocables del Sur Chico”, implicado en un caso de robo agravado registrado en la provincia de Ica.

Cae “El Diablo”

El operativo se realizó la noche del viernes 27 de marzo, alrededor de las 10:00 de la noche, en la intersección de la avenida Municipalidad y la calle Bolívar. De acuerdo con las primeras diligencias, el sujeto habría arrebatado una mochila que contenía una laptop Lenovo, un cargador, un celular iPhone 11 y un dispositivo USB, pertenencias de la víctima.

Durante la intervención policial, el detenido habría entregado la mochila a un tercer individuo, quien logró darse a la fuga, lo que ha motivado el despliegue de acciones para su ubicación y captura. Este hecho evidencia la posible participación de más integrantes vinculados al ilícito.

Según fuentes policiales, el sujeto cuenta con antecedentes por el delito de robo agravado, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer completamente el caso.

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