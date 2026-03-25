La Policía Nacional del Perú logró desarticular la banda criminal denominada “Los Saqueadores de La Tierra Prometida” durante un operativo realizado la noche del pasado lunes en La Tierra Prometida, en el sector de Comatrana, en la provincia de Ica.

Captura de sujetos

La intervención se ejecutó al promediar las 8:00 de la noche, por efectivos de la comisaría de Ica. La acción forma parte de las estrategias policiales para combatir delitos contra el patrimonio.

Durante el despliegue policial, fueron detenidos Luis Eduardo Ramírez Quichua (42) y Shadia Olarte Contreras (35), quienes estarían involucrados en la presunta comisión del delito de hurto agravado.

Según las primeras diligencias, ambos serían parte de esta banda que operaba en el sector. La intervención se realizó tras acciones de seguimiento y vigilancia por parte de los agentes. Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información policial, los implicados estarían relacionados con la sustracción de herramientas de construcción en perjuicio de un ciudadano, afectando directamente sus labores y generándole pérdidas económicas.

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