Un detenido por presunto robo logró escapar de las instalaciones de la comisaría de Pachacútec durante la madrugada del 23 de marzo, en un hecho que ha derivado en la detención de tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú, investigados por el presunto delito de favorecimiento a la fuga.

Escándalo en la comisaría

De acuerdo con el parte policial, fue detenido Willy Huamani Huamán, de 38 años, acusado de robar un celular en agravio de un menor de 14 años. Tras su detención, el intervenido fue trasladado a la dependencia policial.

El suboficial de segunda Himmy García Hernández, quien se desempeñaba como instructor, dispuso de manera verbal que el suboficial de tercera Washington Quispe Condori, encargado de la seguridad de las instalaciones, asuma la custodia del detenido. El intervenido habría permanecido con marrocas, sujetas a una estructura metálica dentro del recinto.

Sin embargo, minutos después, al regresar a verificar la situación, el personal policial constató que el detenido ya no se encontraba en el lugar. “Se verificó que el detenido ya no estaba, presumiéndose que habría fugado por la parte posterior de la comisaría”, señala el informe. De inmediato se inició un operativo de búsqueda en la zona, aunque sin resultados positivos.

Las investigaciones preliminares también advierten posibles irregularidades en el cumplimiento de funciones. Según el rol de servicio, el suboficial técnico de primera Carlos Muñoz Aparcana estaba designado como calabocero, es decir, responsable directo de la custodia de detenidos; sin embargo, al momento de la fuga se encontraba en el dormitorio y no en su puesto.

Horas más tarde, a las 11:30 a.m., las autoridades procedieron a la detención de los tres efectivos policiales involucrados: Muñoz Aparcana, García Hernández y Quispe Condori, quienes son investigados por su presunta participación en el delito contra la administración de justicia en la modalidad de favorecimiento a la fuga.

El caso fue comunicado al representante del Ministerio Público, mientras que un equipo de la Oficina de Disciplina de la Policía en Ica se hizo presente en la dependencia para iniciar las acciones administrativas correspondientes.

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