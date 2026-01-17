La noche del 13 de enero, un detenido pudo escapar de la comisaría PNP Miguel Grau, del distrito de Paucarpata, luego de empujar a un suboficial cuando era trasladado para diligencias correspondientes.

Se trata de Cristhofer Cameron M. (29), intervenido por presunta violencia física y psicológica contra una menor de 16 años. Según información preliminar, el aprehendido iba a ser trasladado para exámenes médico-legales, pero se resistió y empujó violentamente al suboficial Jonathan Castillo C. (37), provocando que este cayera por tres gradas.

La acción permitió que el detenido huyera hacia la av. Villa Hermosa, aprovechando la poca iluminación y las lluvias.

Tras la fuga, se activó un plan cerco en la zona y se desplegó una intensa búsqueda por calles y pasajes, incluso con un taxi y patrulleros, mas no se consiguió la captura.

Al respecto, el suboficial agredido sufrió lesiones que requirieron atención médica.

El caso fue comunicado a las áreas especializadas de la Policía y al Ministerio Público, iniciándose las investigaciones correspondientes.