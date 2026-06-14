Agentes de seguridad del Establecimiento Penitenciario de Cochamarca (Pasco) frustraron el intento de una mujer de 60 años de ingresar marihuana oculta en sus partes íntimas para entregársela a su hermano recluido en el penal.

La intervenida fue identificada como Jesús Gregoria B. G. (60), quien había acudido a visitar a su hermano, el interno Paul Jesús B. G., recluido en el pabellón 3-B. El hecho ocurrió durante el proceso de revisión corporal en el área de la esclusa principal.

Fue la combinación de su actitud sospechosa y la alerta emitida por el equipo detector Garrett lo que motivó una inspección más exhaustiva. Ante la presión, la visitante admitió que llevaba oculto un objeto extraño, el cual se trataba de un paquete cilíndrico de pequeño tamaño, envuelto en plástico transparente, cuyo análisis de campo dio positivo para cannabis sativa (marihuana).

Al respecto, se activaron los protocolos de seguridad, se aisló la zona y se comunicó el hecho al fiscal Alex Quispe, de la Fiscalía Mixta de Huayllay (sede Pasco), quien asumió la conducción jurídica de las investigaciones.

Asimismo, efectivos de la Comisaría de Cochamarca procedieron con la identificación, incautación de la sustancia y detención de la implicada.