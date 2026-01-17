Agentes de la comisaría Acequia Alta, del distrito de Cayma, rescataron a un can que se encontraba en presunto estado de abandono y maltrato animal, en la Asociación Rafel Belaúnde.

Según información policial, tras tomar conocimiento del hecho, los agentes se trasladaron al lugar, donde constataron que el animal doméstico permanecía encerrado en un espacio reducido, sin acceso a alimento ni cobijo, lo que ponía en riesgo su integridad.

El personal intervino e ingresó al inmueble utilizando una escalera telescópica, rescatando al animal doméstico; posteriormente, fue trasladado a una clínica veterinaria.

Ante ello, la Policía exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de los animales.