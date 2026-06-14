Un caso de envenenamiento de una mascota ha generado preocupación entre los vecinos del sector de Amaprovi, cerca del Polideportivo de Nasca, luego de que una perrita muriera por la ingesta de alguna sustancia tóxica.

Crueldad animal

De acuerdo con la denuncia difundida, el animal era una mascota rescatada que venía recibiendo tratamiento médico. La muerte de la mascota ha causado consternación entre sus dueños y vecinos, quienes solicitan que se investiguen las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Los denunciantes advirtieron que, de confirmarse la presencia de sustancias tóxicas en la vía pública, el riesgo no solo alcanzaría a perros y gatos, sino también a niños y otras personas que transitan diariamente por el sector.

Ante esta situación, vecinos de Amaprovi exhortaron a los propietarios de mascotas a extremar las medidas de cuidado durante los paseos y a reportar cualquier situación sospechosa que pueda poner en peligro la salud de los animales o de la comunidad.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO