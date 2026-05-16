Vecinos del sector Fonavi San Martín, en la provincia de Ica, realizaron una protesta tras denunciar el envenenamiento de varias mascotas en la zona, hecho que ha generado indignación y temor entre los residentes.

Contra la crueldad animal

De acuerdo con los testimonios de los moradores, al menos seis perros habrían sido afectados, entre ellos mascotas identificadas como Hugo, Alondra y Zeus, además de otros animales que también fueron asesinados.

Los vecinos señalaron que los casos se habrían registrado de manera consecutiva, lo que ha encendido las alarmas en la comunidad, que exige una investigación inmediata para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Como medida de protesta, los residentes realizaron una marcha en el sector con pancartas y mensajes de rechazo a la violencia contra los animales, exigiendo el fin de estos presuntos actos de envenenamiento.

“¡No más muertes, no más animales envenenados!”, fue uno de los principales mensajes expresados durante la movilización, en la que participaron familias preocupadas por la seguridad de sus mascotas.

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