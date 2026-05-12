Momentos de indignación y preocupación se viven en el distrito de Salas Guadalupe, en la provincia de Ica, luego de que varios perros fueran hallados sin vida en distintos sectores de la jurisdicción, tras haber ingerido alimentos contaminados con veneno.

Crueldad animal

Uno de los hechos más recientes ocurrió la mañana del viernes 8 de mayo, cuando una familia que se dirigía en una motocarga hacia el sector Macacona encontró tres perros muertos a un costado de un camino rural, cerca del restaurante campestre El Paraíso Iqueño. Los animales yacían sobre la trocha carrozable y, según testigos, presentaban signos de haber agonizado tras consumir una sustancia tóxica.

Dos de los canes, ambos de color negro, fueron encontrados juntos sobre la vía de tierra, mientras que un tercer perro permanecía sin vida a pocos metros del lugar.

Vecinos de la zona señalaron que no sería la primera vez que se registran casos similares. Una ciudadana denunció que personas desconocidas estarían dejando comida mezclada con veneno en diferentes calles del distrito.

“Suele dejar en la calle Arequipa con Jorge Chávez. Lo combina con carne de chancho. También envenenó a dos de mis perros”, relató.

La situación ha generado fuerte rechazo entre los pobladores, quienes exigen acciones inmediatas por parte de las autoridades.

“Basta de cobardes que matan animales. Exigimos cárcel para esos desgraciados que no respetan la vida de los animalitos. Queremos que se haga justicia”, expresaron.

Además, residentes reportaron que un sujeto conocido con el alias de “Matachivo” habría sido captado por cámaras de seguridad dejando presuntos cebos con veneno en diversas calles y en el boulevard nuevo de la Panamericana Sur.

Según las denuncias, varios perros domésticos habrían muerto luego de consumir los alimentos contaminados, causando dolor y consternación entre las familias afectadas.

Uno de los casos que más conmoción generó fue el de “Iker”, un perro de raza chow chow que murió presuntamente tras ingerir veneno. Su propietaria compartió un emotivo mensaje en redes sociales:

“Mi Iker descansa en paz. Yo sé que no te querías ir, pero hay personas malas en el mundo exterior. Te amo. Extrañaré todo de ti, mi amor”.

Ante los reiterados casos, la población solicitó la intervención de la Policía Nacional del Perú y de la comisaría del distrito para iniciar una investigación que permita identificar y sancionar a los responsables.

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