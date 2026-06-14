Shirley Arica se convirtió en la ganadora de la primera temporada de ‘La Granja VIP Perú’, tras imponerse en la votación final del público a Pamela López. Con este resultado, la popular influencer obtuvo el premio mayor de S/ 100 mil luego de más de tres meses de convivencia y competencias dentro del reality.

La final reunió a cinco participantes que lucharon por el título. Mónica Torres ocupó el quinto lugar, seguida de Paul Michael en la cuarta posición y Gabriela Herrera en el tercer puesto. La definición quedó entre Pamela López y Shirley Arica, quien finalmente se alzó con la victoria.

Visiblemente emocionada, Arica recibió el respaldo de su familia durante la gala. Su madre y su hija subieron al escenario para abrazarla y celebrar el triunfo, mientras ella agradecía el apoyo recibido por parte de sus seguidores.

La ganadora aseguró que su esfuerzo durante la competencia estuvo motivado por su hija y destacó el respaldo constante de quienes votaron por ella a lo largo del programa. La celebración también contó con la presencia del denominado Team Víboras, que la acompañó entre aplausos y muestras de apoyo.

Por su parte, Gabriela Herrera se quedó con el tercer lugar. Durante la final recibió el respaldo de sus padres y también estuvo en el centro de la atención por los rumores sobre un presunto romance con Diego Chávarri, quien asistió a la gala.

Mónica Torres y Paul Michael, que ocuparon el quinto y cuarto lugar respectivamente, agradecieron el respaldo del público tras su eliminación. De esta manera, ‘La Granja VIP Perú’ cerró su primera temporada con Shirley Arica como la gran vencedora del reality.