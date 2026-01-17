Tras el huaico registrado en la provincia de Caravelí, que ocasionó la muerte de un chofer, en redes sociales y a nivel nacional comenzaron a circular versiones que alertaban la presunta desaparición de más personas, además de la víctima ya confirmada.

Ante estos rumores, este medio conversó con el joven Leonel Coila Paredes, conductor de una de las unidades que se encontraba en la zona al momento del deslizamiento y que logró ponerse a salvo junto a su familia.

Según relató, cuando se produjo el huaico, dos vehículos de propiedad de su familia se encontraban estacionados en el lugar. Al advertir la fuerza del deslizamiento, intentaron movilizarlos hacia los costados para evitar que fueran arrastrados; sin embargo, la magnitud del huaico terminó afectando ambas unidades, imágenes que posteriormente fueron difundidas en redes sociales.

Coila Paredes precisó que él, su padre y otros familiares lograron huir hacia una zona más alta, evitando una tragedia mayor.

Respecto a la unidad que fue arrastrada por el huaico, aclaró que solo dos personas viajaban en el vehículo: el conductor identificado como Juan Carlos Mamani Cahuana (fallecido) y su copiloto, quien logró salvarse tras descender del vehículo y alcanzar el punto donde estarían a salvo. El chofer fallecido habría intentado poner a salvo la unidad cuando fue alcanzado por la fuerza del huaico.

Asimismo, descartó que existan otras unidades comprometidas en el hecho, señalando que el tránsito vehicular en la zona no es constante, por lo que no puede confirmar las versiones sobre más personas desaparecidas.

De manera complementaria, este medio consultó con fuentes médicas y policiales de la jurisdicción, las cuales informaron que hasta el momento no se han presentado familiares. Representantes de alguna empresa minera tampoco se acercaron a las dependencias policiales o centros de salud para consultar sobre personas desaparecidas a raíz de este hecho.

Leonel Coila Paredes señaló que él y su familia se encuentran físicamente a salvo, aunque aún conmocionados por lo vivido, calificando la experiencia como un momento de gran impacto emocional.

Un fallecido tras huaico en Caravelí. Foto: Darío Román Casanova.