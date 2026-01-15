Las intensas lluvias registradas la tarde de este jueves 15 de enero provocaron la activación de un huaico en la quebrada La Yesera, dejando varios vehículos varados, vías interrumpidas y a la provincia de Caravelí prácticamente aislada.

La bajada de lodo y piedras sorprendió a los conductores, en especial a los trabajadores del sector minero, dejando a las camionetas atrapadas. De acuerdo a la autoridad local, el huaico interrumpió la vía AR-104, dejando incomunicados a miles de habitantes.

Ante la emergencia, la plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Caravelí anunció el despliegue de maquinaria pesada para restablecer el tránsito, una vez que disminuya la intensidad de las lluvias.

EMERGENCIA POR LLUVIAS

Al respecto, el alcalde provincial, Roberto Soto, advirtió que la magnitud del huaico ha superado la capacidad de respuesta local, considerando que cada año se repite la misma situación. “La capital provincial ha quedado partida en dos; han quedado aisladas y hay ese temor porque la temporada de lluvias va a continuar”, sostuvo a Correo.

Si bien se cuenta con cuatro maquinarias, estas resultan insuficientes frente a la magnitud del evento, debido a las precipitaciones que permanecen desde hace tres días.

El perjuicio es para los residentes de Cahuacho y anexos, de la capital de Caravelí, ciudadanos que se trasladan hacia Arequipa o Lima.

Sumado a ello, se reportó al menos 50 viviendas afectadas, ingreso de huaico en el colegio Virgen del Pilar en el sector de Achanizo, interrupción de vía en el km 638 Puerto Viejo y en Mollehuaca. Esta información ya fue remitida al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa para que pueda intervenir de inmediato.

La situación sanitaria también genera preocupación, pues en el centro de salud de Caravelí se reportó un incremento de infecciones respiratorias agudas, además del fallecimiento de una persona ocurrido la noche de este miércoles.

Huaico sorprende a pobladores de la provincia de Caravelí. Foto: Captura de pantalla.c

PEDIDO AL GOBIERNO

Frente a la emergencia en la provincia, el alcalde hizo un llamado urgente al Ejecutivo, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a Provías, para acelerar la ejecución de un puente definitivo en la quebrada La Yesera, a fin de evitar quedarse sin agua o insumos durante la temporada de lluvias.

En cuanto al Gobierno Regional de Arequipa, solicitó su intervención para el apoyo a las familias afectadas, como frazadas, mantas, plásticos para las viviendas y más.