Debido a las intensas lluvias registradas en estos días en la ciudad de Arequipa, el Gobierno Regional de Arequipa dispuso la restricción temporal de ascensos y expediciones de alta montaña en los volcanes de la región.

Mediante un comunicado, la medida implica evitar estas actividades en el Misti, Chachani y Pichu Pichu. Advierte que las precipitaciones han generado tormentas eléctricas en zonas de alta montaña, baja visibilidad, desprendimiento de rocas y posibles casos de hipotermia.

Estas acciones se emitieron para salvaguardar la seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros que llevan a cabo actividades de turismo de montaña.

Asimismo, se exhortó a los operadores del sector turístico, montañistas y a la población en general a acatar la medida hasta nuevo aviso.