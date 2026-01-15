El Senamhi amplió la alerta de nivel naranja hasta este sábado 17 de enero debido a las lluvias que aún se registrarán en la ciudad y en las zonas altas de la región. El especialista del Senamhi, José Luis Ticona, indicó que, como una medida de prevención, las autoridades y la población deben permanecer en alerta.

Las lluvias registradas el miércoles fueron entre 12 y 14 litros por metro cuadrado; sin embargo, Ticona mostró su preocupación, porque, pese a los pocos días de lluvia, el suelo ya se encuentra saturado de agua y genera la activación de huaicos.

Las zonas más afectadas fueron Chaparra, en la provincia de Caravelí, con la generación de deslizamientos de piedras, así como en Pocsi, donde fue de 18 litros por metro cuadrado. Los otros distritos con mayor precipitación son Yarabamba, Chiguata, ubicado en la parte alta de Paucarpata.

En los distritos de las provincias de Caylloma, Castilla, Condesuyos, La Unión, continuará la presencia de nieve, granizada, acompañados de descargas eléctricas y vientos que alcanzarán velocidades por encima de los 35 kilómetros por hora.

Posterior al 17 de enero, según el pronóstico del Senamhi, se presume que habría lluvias, pero ligeras, las cuales no significarán peligros. Sin embargo, a partir del 20 volverían las lluvias con mayor intensidad.