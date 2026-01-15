La intensidad de las lluvias en Arequipa viene agravando una obra vial, según los vecinos, abandonada hace más de 25 días en la avenida Francisco Mostajo, desde la primera hasta la sexta cuadra, en el sector de Independencia del distrito de Alto Selva Alegre.

Debido a las precipitaciones de este miércoles, pronosticadas por Senamhi, se registraron corrientes de agua que descendieron por la vía, complicando el tránsito vehicular y peatonal.

La situación, según los residentes afectados, se ve empeorada por la obra inconclusa, que estaría facilitando la acumulación, el desborde de agua y el arrastre de lodo y piedras hacia las viviendas. Por ello, exigieron la intervención inmediata de la autoridad local.

De acuerdo al portal del municipio distrital, los trabajos iniciaron a finales de noviembre de 2025. Se trata de una obra que forma parte del plan de modernización urbana con más de 155 millones de inversión.

No obstante, los residentes advirtieron que ejecutar y dejar un proyecto abierto en plena temporada de lluvias representa un grave riesgo, no solo para la infraestructura vial, sino también para la seguridad de las familias.