El canotaje turístico en el río Chili quedó suspendido hasta nuevo aviso debido al incremento peligroso de caudal, provocado por las intensas lluvias registradas en la región Arequipa y los pronósticos de Senamhi.

Mediante un comunicado, el Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, dispuso que esta actividad debe desarrollarse únicamente en la época de estiaje, es decir, de mayo a noviembre.

Por ello, invocó a los operadores turísticos, visitantes nacionales y extranjeros, y población a abstenerse de llevar a cabo dichas actividades extremas hasta nuevo aviso, quedando restringida en los meses de precipitaciones y descargas extraordinarias no programadas.

SISTEMA HIDRÁULICO EN AREQUIPA

De acuerdo con Autodema, el sistema hidráulico de Chili cuenta con un volumen útil actual de 179.85 Hm³, que representa el 44.79 % de su capacidad máxima (401.56 Hm³).

Mientras que el de Colca presenta un volumen útil actual de 68.74 Hm³, equivalente al 26.54 % de su capacidad máxima (259 Hm³).