El Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI advirtió que las ocho provincias de la región Arequipa se encuentran bajo alerta ante la posible activación de quebradas y huaicos, debido a las lluvias intensas pronosticadas para las próximas 24 horas.

De acuerdo al boletín informativo N° 13-2026-INDECI, el riesgo comprende niveles de moderada a fuerte intensidad no solo en la región arequipeña, sino también a nivel nacional, donde la acumulación de lluvias de los últimos 7 días podría desencadenar huaicos, flujos de lodo y crecidas de detritos.

PROVINCIAS EN RIESGO

Según el aviso, el nivel de riesgo (rojo) comprende las provincias de Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unión.

La alerta rige desde las 13:00 horas de este 14 de enero hasta las 13:00 horas de mañana 15 de enero de 2026, periodo considerado crítico por los especialistas.

RECOMENDACIONES

Ante ello, INDECI recomendó prestar atención a las señales naturales como el aumento de agua turbia, subida repentina del nivel o caudal de agua o un fuerte ruido acercándose.

Además, no detenerse ni cruzar cauces de quebradas, laderas de cerros o de monte y otras áreas de impacto del huaico. Tampoco detenerse a grabar ni tomar fotos.

En caso de que el huaico esté demasiado cerca, evacuar a las zonas seguras o puntos de reunión, ni estar cerca o en medio de la zona de deslizamiento o derrumbe.