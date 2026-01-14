Las fuertes lluvias que se registran de manera continua desde las 4:00 p. m. de ayer en la provincia de Caravelí provocaron el ingreso de huaicos en varios distritos, causó daños y bloqueó parte de la Panamericana Sur a la altura del distrito de Cháparra.

El alcalde de la provincia de Caravelí, Roberto Soto, confirmó a Correo que el paso vehicular aún es restringido en el kilómetro 630 de la Panamericana Sur, en el sector de la caleta Puerto Viejo, en el distrito de Cháparra, donde aproximadamente a las 8:00 p. m. cayó un huaico y cubrió la vía con lodo, piedras y agua, obligando a restringir el paso de los vehículos por el alto riesgo que representa circular por la zona. Hasta el momento, el tránsito permanece limitado, a la espera de que la concesionaria vial termine las labores de limpieza y habilitación de la carretera.

Las precipitaciones también originaron huaicos en los distritos de Acarí, Huanuhuanu, Chala, Quicacha, Chaparra y Cahuacho. En el centro poblado de Achanizo, en Cháparra, un huaico ingresó al colegio Virgen del Pilar, afectando el cerco perimétrico. La municipalidad distrital realiza el trabajo de limpieza con su maquinaria.

Ante la activación de quebradas secas, cerca de 200 habitantes del anexo de Achanizo fueron evacuados de manera preventiva en Cháparra y pasaron la noche a la intemperie. Según Roberto Soto, si bien no es habitual que llueva con esta intensidad en la temporada de verano, el cambio climático generaría las precipitaciones inusuales en la costa arequipeña.

Según el COER, las lluvias afectaron los centros poblados de Arasqui, La Victoria, Pueblo Viejo, Pampahuara, Caramba, Achanizo, así como el sector de Quirhua.

ALMACÉN DE EMERGENCIA DESABASTECIDO

El alcalde de Caravelí alertó sobre la falta de recursos y materiales para atender a posibles damnificados por lluvias. Señaló que el almacén de emergencia se encuentra desabastecido desde el 2025, debido a que no recibieron materiales básicos como bobinas de plástico, combustible, ni apoyo logístico para atender a la población afectada. Además, indicó que el presupuesto municipal se redujo de 16 a 9 millones de soles, lo que limita la capacidad de respuesta, y cuestionó la falta de atención por parte del COER y otras entidades.

Cabe recordar que los distritos de Acarí, Cahuacho, Caravelí y Cháparra se encuentran declarados en emergencia por peligro inminente.

