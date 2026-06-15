El popular cómico, Kike Suero expresó su rechazo con la demolición de los anfiteatros ubicados en la Alameda Chabuca Granda, en el Centro de Lima. El humorista lamentó lo sucedido y explicó que la medida afecta a los artistas que utilizaban estos espacios para realizar presentaciones ante el público.

El comediante se pronunció luego de la intervención ejecutada por la Municipalidad Metropolitana de Lima en la zona. Desde su perspectiva, la desaparición de estos escenarios representa una afectación para las actividades culturales que se desarrollaban de manera permanente en el lugar.

Durante una entrevista con Trome, el artista manifestó su molestia por lo ocurrido en la alameda. En sus declaraciones sostuvo que la medida perjudica directamente a quienes encontraban en estos espacios una oportunidad para mostrar su trabajo.

“Me llena de indignación que las autoridades de la Municipalidad de Lima hayan destruido los anfiteatros de Chabuca Granda porque allí se hacía cultura”, señaló.

Según comentó, estos espacios no solo eran utilizados por humoristas. También servían para que músicos y otros artistas desarrollaran espectáculos abiertos al público.

Recuerda sus inicios como cómico ambulante

Kike Suero recordó la etapa en la que trabajaba en plazas y espacios públicos antes de consolidar su carrera artística. En ese contexto, señaló que los ingresos obtenidos durante aquellos años fueron fundamentales para sostener a su familia.

“No solo con los cómicos ambulantes, sino con los músicos y otros artistas que buscaban un espacio para demostrar su talento. Mucha gente allí se ganaba el pan diario; yo en mis tiempos con lo que ganaba en las plazas le daba de comer a mis hijos Jim y Dayana”, relató.

El humorista indicó que numerosas personas dependían de este tipo de actividades para generar ingresos. Por ello, consideró que la eliminación de estos espacios tendrá consecuencias para quienes trabajaban regularmente en la zona.

Además de cuestionar la demolición, Suero planteó una alternativa para atender los problemas reportados en el lugar. A su juicio, las autoridades debieron priorizar medidas orientadas a fortalecer la seguridad para artistas y asistentes.

En esa línea, sostuvo que una mayor presencia policial habría permitido mantener el orden sin necesidad de retirar los escenarios. Asimismo, consideró que era posible preservar el uso cultural de la alameda mientras se atendían las preocupaciones relacionadas con la seguridad ciudadana.

¿Por qué fueron demolidos los anfiteatros?

La Municipalidad de Lima informó que la intervención en la Alameda Chabuca Granda forma parte de un plan destinado a recuperar espacios públicos en el Centro Histórico. Entre los objetivos de la medida figuran la reducción del comercio informal y el fortalecimiento de las condiciones de seguridad en el sector.

Como parte de estas acciones, la comuna dispuso la demolición de dos anfiteatros que eran utilizados por cómicos, músicos y otros artistas para ofrecer espectáculos al aire libre. La decisión ha generado diversas reacciones entre quienes desarrollaban actividades culturales en la zona.

#Operativo l Recuperamos la alameda Chabuca Granda, uno de los espacios más emblemáticos del centro histórico, que se había convertido en una zona de comercio informal sin ningún control, con cobro de cupos y extorsiones afectando a vecinos, turistas y comerciantes.



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