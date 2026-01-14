Debido a la densa neblina que se registra en la ciudad de Arequipa, varios vuelos fueron cancelados este martes en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, generando inconvenientes entre los pasajeros que tenían programados sus viajes desde y hacia la ciudad.

Entre los pasajeros afectados figuran de la aerolínea Latam, que canceló el vuelo LA2124, programado para despegar a las 11:35 horas con destino a Lima. Según el reporte virtual de la empresa, también fueron cancelados los vuelos LA2108, previsto para las 12:40 horas; LA2056, programado para las 14:35 horas; así como los vuelos con salidas a las 16:00 y 17:10 horas.

De la misma manera, se suspendieron los vuelos de llegada al terminal aéreo arequipeño. Entre ellos figuran el vuelo LA2126 y el LA2109, que debían arribar desde Lima a las 14:29 y 11:59 horas, respectivamente.

La situación es la misma con los vuelos de y hacia la ciudad de Cusco.

La empresa Aeropuertos Andinos del Perú, aún no emitió ningún comunicado. Mientras que el Senamhi advirtió que las precipitaciones pluviales de hoy serán más intensas que las registradas ayer.

