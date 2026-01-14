La ejecución de defensas ribereñas, con la finalidad de proteger los cultivos ante la crecida de ríos en temporada de lluvias, se realizó solo por parte de la mitad de las juntas de usuarios, teniendo en cuenta la existencia de más de 460 puntos críticos detectados en la región; así lo indicó Orlando Huanqui, presidente de la Junta Regional de Usuarios de Arequipa.

“Falta mucho, falta la intervención de las ALAs (Autoridades Locales del Agua); las ALAs muchas veces no han hecho el trabajo respectivo para determinar los puntos críticos”, precisó Huanqui, quien añadió que en los próximos días sostendrán una reunión con el Senamhi y las agencias agrarias de cada provincia, a fin de ver qué trabajos requieren realizarse con urgencia.

El agricultor recalcó la importancia de actuar inmediatamente frente a cualquier situación de emergencia, debido al estrés hídrico al que se enfrentan los cultivos.

ALQUILER DE MAQUINARIAS

Respecto a la maquinaria que poseen las juntas de usuarios, puntualizó que son escasas las que se encuentran en operatividad: “En realidad estamos viendo la posibilidad de que inclusive el Ejército pueda ayudarnos en estos aspectos; ellos dicen que no tienen maquinaria (…) si es que hubiera algún evento, se va a tener que alquilar maquinaria de particulares”, señaló, además de recordar que el Gobierno Regional de Arequipa otorgó un pull de maquinarias hace 2 años a los municipios provinciales.

Frente a la declaratoria de emergencia en 38 distritos de la región, el agricultor espera que ello permita acelerar los procesos debido a la falta de presupuesto para afrontar las emergencias.

“La verdad es que no contamos con el dinero suficiente; inclusive hay máquinas que están paradas por falta de combustible y esperamos que se den los combustibles para que puedan operar inmediatamente y evitar catástrofes como las del año pasado en la zona de Majes”, recordó.