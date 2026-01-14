Tres derrumbes de gran magnitud se registraron en la carretera que une Cabanaconde (provincia de Caylloma) con el distrito de Choco (provincia de Castilla), dejando atrapadas a cinco personas que se trasladaban anoche en una camioneta, por lo que pasaron la noche varadas en la carretera.

Los deslizamientos ocurrieron en distintos tramos de la vía. El primero se reportó en la zona de Pinshulca Chimpa, donde grandes rocas cayeron sobre la carretera. El segundo derrumbe se produjo en el sector de Quengo, donde un deslizamiento cubrió aproximadamente 30 metros lineales de la vía. El tercer punto afectado fue Tumarihua, ubicado a un kilómetro y medio de llegar al distrito de Choco.

Derrumbe en la zona de Quengo dejó atrapada a 5 personas en la carretera. (Foto: Cortesía)

CINCO PERSONAS ATRAPADAS

Según informó la alcaldesa de Choco, Eva Chura, los derrumbes se registraron después de las 7:00 de la noche. En el caso de las personas atrapadas, estas quedaron varadas en la zona de Quengo y no pudieron continuar su trayecto debido a la obstrucción total de la carretera. Los afectados fueron identificados como Gabriel Quicaña, Domitila Calachua, Óscar Lupaca, Nancy Pizarro y una menor de edad, quienes tuvieron que pasar la noche en el lugar.

La autoridad edil recordó que la madrugada del viernes, alrededor de las 3:30 horas, ya se había producido un derrumbe en el sector de Quengo, cuya limpieza concluyó recién el martes con maquinaria prestada por la provincia de Caylloma. Sin embargo, la vía volvió a quedar bloqueada anoche, tras un nuevo desprendimiento de rocas.

Deslizamiento de piedras en el anexo de Llanca impide el tránsito vehicular. (Foto: Municipalidad de Choco)

También se reportaron deslizamientos de piedras en los anexos de Llanca y Ucuchachas, siendo esta última una vía de reciente apertura, lo que incrementa la preocupación de las autoridades locales por la seguridad de los pobladores y transportistas.

Deslizamiento de piedras en el anexo de Ucuchachas impide el tránsito vehicular. (Foto: Municipalidad de Choco)

Ante esta situación, la alcaldesa Eva Chura solicitó de manera urgente el préstamo de un cargador frontal o una retroexcavadora para ejecutar la limpieza de los tres tramos afectados y restablecer el tránsito.

