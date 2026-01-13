El incremento de las lluvias en las zonas altas de la región Arequipa, especialmente en la provincia de Caylloma, generará lahares desde el macizo del volcán Sabancaya, advirtió el director del Observatorio Vulcanológico del Sur (OVS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Marco Rivera.

El descenso de la mezcla de agua de lluvia con los sedimentos de ceniza volcánica, activaría las quebradas Japo, Rio Hualca Hualca, Sepina, Calo, Malata, Catcha, Pungo, Huayuray, esta última se dirige hacia el valle del Colca. Esta situación afectaría la carretera principal que une Chivay con Cabanaconde, una de las vías más transitadas de la zona. En las otras quebradas, no hay población, pero los sedimentos podrían llegar hasta los ríos.

La alerta naranja por la erupción del volcán Sabancaya se activó el 9 de enero, luego de la fuerte explosión con la emisión de ceniza por encima de los 2 mil metros de altura, tras un periodo de relativa calma desde el 24 de diciembre.

Según el reporte del OVS, entre el 10 y el 13 de enero la actividad del Sabancaya se mantiene en niveles bajos, aunque persiste la ocurrencia de 15 a 20 microsismos diarios, la emisión de cenizas, gases volcánicos y vapor de agua. Cabe recordar que este volcán permanece en actividad eruptiva desde noviembre de 2016, siendo así 9 años de comportamiento irregular, con fases de mayor y menor intensidad.

Asimismo, se informó que la dispersión de cenizas podría afectar a diversos distritos de la provincia de Caylloma, entre ellos Huambo, Cabanaconde y Tapay, dependiendo de la dirección del viento.

VIDEO RECOMENDADO



