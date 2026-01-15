Al menos siete viviendas resultarían afectadas en caso de colapso de la obra vial en la calle Chaqui, ubicada en el sector de Buenos Aires, distrito de Cayma, debido a las lluvias registradas en los últimos días. Las precipitaciones de este miércoles dejaron al descubierto diversas deficiencias de este proyecto.

Los vecinos advirtieron las graves fallas y exigieron la intervención inmediata del municipio distrital para reformular el proyecto, el cual tiene una inversión superior a 2 millones de soles.

Mario Quispe, vecino, indicó que la obra contaba con especialistas que debieron prever cada riesgo o punto ciego; sin embargo, se habría hecho caso omiso.

En tanto, Kevin Huamantaño, propietario de una de las viviendas más afectadas, advirtió que el problema se repite cada año. “Pensé que la obra ayudaría a desaguar las aguas pluviales, pero el agua ha carcomido la estructura de la obra y entró a mi casa. Toda la tierra se metió y elevó el patio. Tememos que sigan las lluvias y entierren mi vivienda”, expresó.

El vecino alertó que existe el riesgo de colapso de la obra vial y de afectación a las 7 casas, debido a que el proyecto se encuentra inconcluso y paralizado desde hace 2 meses. Sumado a ello, la base no sería sólida.

Al respecto, el regidor de Cayma, Iván Velásquez, reconoció que la obra presenta deficiencias técnicas, principalmente en el sistema de drenaje. Apuntó que no entregará en estas condiciones, por lo que se someterá a sesión de concejo.