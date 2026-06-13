El mercado laboral peruano está experimentando una profunda transformación estructural. El avance de la inteligencia artificial, la automatización industrial, el auge agroexportador y la consolidación de proyectos de infraestructura históricos —como el Megapuerto de Chancay— han dejado de ser proyecciones para convertirse en los verdaderos motores del empleo técnico y profesional en el país.

En este nuevo ecosistema económico, los sectores de minería, tecnología, agroindustria y logística se perfilan como los grandes dinamizadores de la contratación para este año.

Justo Zaragoza, de Educación al Futuro, señala que este escenario configura un momento bisagra para miles de jóvenes. “El país está exigiendo un perfil profesional mucho más especializado y adaptado a la tecnología. Quienes apuesten por estas disciplinas ingresarán a un mercado con tasas de empleabilidad notablemente altas”, afirma.

REACTIVACIÓN LABORAL

En el campo del a minería y la agroindustria, se tiene una necesidad en sostener el crecimiento de las exportaciones, es por ello la necesidad de ingenieros de minas, geólogos, metalurgistas e ingenieros mecánicos, además de especialistas en mantenimiento de maquinaria pesada. Por el lado agrícola, los agrónomos y biotecnólogos lideran la transición hacia una producción más eficiente.

Mientras que en la revolución digital se requiere de la incorporación de procesos automatizados. El auge digital también consolida el espacio para los profesionales del marketing digital y los negocios online. Por su parte, el despegue del comercio exterior y la actividad portuaria —impulsados por el nodo logístico de Chancay— incrementarán sustancialmente la necesidad de especialistas en logística, negocios internacionales y gestión de operaciones.

Cabe resaltar que del 24 al 27 de junio, en el Centro de Exposiciones Jockey, en el distrito de Surco, en Lima, se realizará el Expouniversidad 2026, en el que se tendrá varios stand de distintas universidades como Arequipa, Trujillo, Cusco, Puno y la misma capital, entre otros.