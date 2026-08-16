Un joven de 22 años fue hallado muerto con varios impactos de bala en los alrededores de la playa Venecia, ubicada en Villa El Salvador.

La víctima, de nacionalidad venezolana, fue hallada tendida sobre el pavimento y sin signos vitales. El cuerpo yacía en medio de un charco de sangre.

De acuerdo con la hipótesis policial, el joven habría sido llevado hasta la zona de la playa Venecia a bordo de un vehículo.

La Policía viene realizando las diligencias para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables. En la escena se hallaron cinco casquillos de bala.

Según las primeras diligencias, la víctima registraba antecedentes policiales. En enero de 2024 fue detenido por el presunto delito de receptación y trasladado a la comisaría de Yerbateros.