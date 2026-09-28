El candidato a la alcaldía de Yanahuara por el partido Buen Gobierno, Alfonso Grados, plantea reorganizar la municipalidad, revisar las ordenanzas, fortalecer la seguridad ciudadana y modernizar la infraestructura del distrito. Cuestiona a las anteriores gestiones por presuntas deficiencias y sostiene que su propuesta busca convertir a Yanahuara en un distrito moderno, seguro y ordenado.

¿Por qué decidió postular a la alcaldía de Yanahuara?

Yo esperaba que más yanahuarinos se sumaran a las postulaciones para apoyarlos, porque considero que los mismos candidatos de siempre vienen con las mismas propuestas y planteamientos. Yanahuara no es un botín ni un lugar para hacerse de dinero. Es un distrito para servir, para convertirlo en un distrito moderno, con tecnología, limpieza, infraestructura y del cual todos podamos sentirnos orgullosos.

Uno de los temas que preocupa a los vecinos es el pago de impuestos. ¿Plantea aumentar o reducir la carga tributaria?

Nosotros planteamos reorganizar toda la municipalidad y revisar no solamente una ordenanza específica, sino todas las ordenanzas. Tenemos que revisar cómo se otorgan las licencias de funcionamiento y los permisos de construcción. Consideramos que existen problemas que deben investigarse y corregirse. Nuestra propuesta es ordenar la municipalidad y acabar con cualquier práctica irregular.

¿Qué hará frente a la contaminación visual provocada por los paneles publicitarios?

Vamos a retirar los paneles que generen contaminación visual y que representen un riesgo. Una persona puede distraerse mirando un panel mientras conduce y eso puede provocar un accidente. Yanahuara necesita orden y no podemos permitir una contaminación visual de esa magnitud.

Existe preocupación de los vecinos por el funcionamiento de discotecas, especialmente en sectores como la avenida Ejército. ¿Cuál será su posición?

Vamos a revisar legalmente cada caso, punto por punto. Si la ley establece que una discoteca no puede funcionar, se cerrará. Si la norma permite su funcionamiento, utilizaremos los mecanismos legales correspondientes para establecer parámetros claros y evitar que se instalen más establecimientos de este tipo donde no corresponda. Además, se debe cumplir el horario establecido por la ley. No podemos permitir que funcionen más allá de lo autorizado.

¿Considera que existe corrupción en la municipalidad?

Considero que hay problemas de corrupción que se han ido trasladando de gestión en gestión. Muchos candidatos dicen que van a fiscalizar, pero cuando llegan al cargo no hacen nada. Nosotros sí vamos a permitir que la Oficina de Control Interno, la Contraloría y la Fiscalía revisen minuciosamente la documentación.

¿Qué propone para mejorar la seguridad ciudadana en Yanahuara?

Primero vamos a sensibilizar y capacitar al personal de Serenazgo porque existen vecinos que han manifestado que reciben un mal trato. También vamos a implementar nuevos serenos y capacitarlos en el uso de armas no letales, de acuerdo con la legislación vigente. Además, implementaremos una central de videovigilancia con cámaras de identificación.

Otro problema que afecta a Yanahuara son las lluvias y la torrentera de Chullo. ¿Qué hará frente a esta situación?

Ya estamos trabajando en el tema como ciudadanos. Me he reunido con senadores y diputados durante sus semanas de representación y hemos presentado memoriales con los vecinos de diferentes sectores. El objetivo es conseguir presupuesto para que el Ministerio pueda ejecutar obras de prevención y mitigación en la torrentera de Chullo. La intervención debe servir para prevenir y mitigar el problema, no para esperar a que ocurra una emergencia y recién actuar. No queremos llegar a enero y comenzar a repartir sacos de tierra o herramientas para que los vecinos limpien sus casas. Queremos continuar el trabajo.

Perfil. Es abogado y hace 14 años trabaja como presentador de noticias en Panamericana Televisión y tras esa larga trayectoria en los medios de comunicación, decidió dar un salto a la política para tentar el cargo de alcalde de Yanahuara.