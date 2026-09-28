Desde sus inicios, Correo ha mantenido un firme compromiso con la vida democrática y ahora damos un paso más al contribuir a que los electores conozcan de primera mano los planes y propuestas de quienes aspiran a dirigir los destinos de la región y la provincia.

Presentamos el Panel de Exposición de Planes de Gobierno de los candidatos al Gobierno Regional de Arequipa y a la Municipalidad Provincial de Arequipa, en coorganización con la Universidad Católica de Santa María, a través del Instituto Víctor Andrés Belaúnde.

Este encuentro busca generar un espacio de presentación y análisis de propuestas, priorizando el debate de ideas sobre los ataques personales y las polémicas que suelen desplazar la atención de los temas de fondo. Síganos a través de la edición impresa y canales digitales para conocer la programación de este encuentro.