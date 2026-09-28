Momentos de tensión se vivieron en el sector Perico Huaycco, en Huamanga, luego de que un ciudadano cayera al cauce de la quebrada Chaquihuaycco.

Los vecinos que presenciaron o advirtieron el accidente solicitaron la intervención de los agentes de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Los efectivos acudieron al lugar y coordinaron con personal del SAMU para realizar las labores de rescate.

Tras una complicada intervención, el hombre fue ubicado y retirado de la quebrada. Al momento del rescate se encontraba inconsciente, por lo que fue evacuado de inmediato a un establecimiento de salud para recibir atención médica. De manera preliminar, se informó que habría presentado signos de haber ingerido bebidas alcohólicas.

Piden medidas para evitar accidentes

Vecinos de Perico Huaycco señalaron que la quebrada representa un riesgo para quienes transitan o viven en sus inmediaciones y afirmaron que anteriormente se habrían registrado otros accidentes, algunos de ellos con consecuencias fatales.

Ante esta situación, solicitaron a las autoridades evaluar la ejecución de trabajos de canalización, acondicionamiento y medidas de seguridad en la quebrada Chaquihuaycco, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos accidentes.