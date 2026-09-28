Este domingo 4 de octubre, más de 26 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades regionales y municipales para el periodo 2027-2030. La jornada electoral se desarrollará de 7 de la mañana a 5 de la tarde, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La organización del proceso contempla la elección de autoridades en los gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales. Para garantizar que las mesas estén instaladas antes del inicio de la votación, los miembros designados deberán acudir a sus locales desde las 6 de la mañana.

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⏰ Recuerda acudir a tu local de votación de 7 a. m. a 5 p. m.#ERM2026 pic.twitter.com/H2uDz5n2gT — ONPE (@ONPE_oficial) September 28, 2026





¿Qué autoridades se elegirán?

Los ciudadanos definirán a 25 gobernadores regionales y la misma cantidad de vicegobernadores, además de 196 alcaldes provinciales y 1,696 alcaldes distritales. También se elegirán 364 consejeros regionales y 10,842 regidores provinciales y distritales.

Estos comicios abarcarán 1,892 distritos del país, dos más que en las anteriores elecciones subnacionales. El incremento responde a la creación de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo, La Libertad, y Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, Loreto.

¿A qué hora deben acudir los miembros de mesa?

Cada mesa estará conformada por tres miembros titulares y seis suplentes, quienes fueron convocados para asegurar su instalación desde las 6 de la mañana. La presencia anticipada permitirá que el sufragio comience a las 7 de la mañana y continúe hasta las 5 de la tarde.

Antes de que empiece la votación, los miembros designados asumirán funciones específicas dentro de la mesa. El presidente tendrá a su cargo las cédulas, mientras que uno de los integrantes manejará la Lista de Electores y el otro será responsable del ánfora.

Atención preferente durante la votación

Durante la jornada tendrán prioridad los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y quienes acudan con niños. Esta atención deberá brindarse antes que al resto de electores que se encuentren esperando para sufragar.

Las personas con discapacidad que necesiten asistencia podrán ingresar a la cámara secreta acompañadas por alguien de su confianza. En el caso de los electores con discapacidad visual que soliciten una plantilla Braille, el material deberá ser pedido al personal de la ONPE y estará disponible para Lima Metropolitana y Callao.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán en todo el país el domingo 4 de octubre, de acuerdo con el cronograma oficial del organismo electoral. La jornada definirá a las autoridades que asumirán funciones en los gobiernos regionales y municipales durante el periodo 2027-2030.