Las integrantes de los comedores populares de la provincia de Pisco llegaron hasta la Municipalidad Provincial de Pisco para participar de una nueva jornada de entrega de productos hidrobiológicos, una iniciativa que busca contribuir a mejorar la alimentación de cientos de personas en situación de vulnerabilidad.

Alimentación saludable

Como parte de esta actividad, las beneficiarias recibieron orientación sobre el valor nutricional del pescado y posteriormente trasladaron varios kilos de productos hidrobiológicos hasta los establecimientos donde preparan diariamente los alimentos para sus usuarios.

Durante la jornada se resaltó que las especies marinas constituyen una importante fuente de proteínas y hierro, nutrientes que pueden contribuir a una alimentación más completa y a la prevención de problemas asociados a la anemia, especialmente entre los niños.

Las representantes de los comedores populares destacaron la importancia de incorporar pescado en la dieta familiar debido a sus propiedades nutricionales y valor alimenticio. La entrega permitirá complementar los alimentos que son preparados en estos espacios comunitarios.

La actividad se realizó tras las gestiones impulsadas por el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, y forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria en sectores considerados vulnerables.

Desde los comedores populares también se destacó el papel que cumplen las mujeres encargadas de estos espacios, quienes diariamente participan en la preparación y distribución de alimentos para numerosas familias de la provincia.

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