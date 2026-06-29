La provincia de Pisco fue escenario de un acontecimiento histórico al lograr la preparación del ceviche más grande del Perú, una iniciativa impulsada por la Municipalidad Provincial de Pisco en coordinación con instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones vinculadas al sector gastronómico y turístico.

Plato bandera

La actividad, desarrollada en la Plaza de Armas de la ciudad en el marco del Día Nacional del Ceviche, reunió a miles de personas y tuvo como principal objetivo fortalecer la identidad gastronómica de la provincia, promover el turismo y dinamizar la economía local a través de uno de los platos más representativos del país.

Tras varias semanas de planificación y trabajo logístico, se logró preparar aproximadamente 10 toneladas de ceviche, elaboradas con cerca de tres toneladas de pescado fresco, permitiendo la distribución gratuita de 33 mil platos, cifra que marcó el cumplimiento de la meta trazada por los organizadores.

La Municipalidad Provincial de Pisco desempeñó un papel central en la coordinación del evento, articulando esfuerzos con diversas entidades regionales, instituciones educativas, gremios gastronómicos, asociaciones de pescadores y productores locales para garantizar el desarrollo de una jornada que congregó a familias, visitantes y autoridades de distintas partes de la región.

Uno de los momentos más importantes de la celebración fue la entrega de la resolución que reconoce oficialmente a Pisco como Capital del Ceviche, distinción otorgada por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica en mérito a la contribución histórica, cultural, gastronómica y turística de la provincia en la promoción de este plato bandera.

Durante la ceremonia, el alcalde provincial, Pedro Fuentes, destacó que el logro alcanzado refleja la capacidad de organización y el trabajo conjunto de la población pisqueña. Asimismo, resaltó las condiciones privilegiadas de la provincia, cuya riqueza marina permite contar con insumos de alta calidad que son la base de una reconocida tradición gastronómica.

La resolución también declaró de interés turístico regional la actividad denominada “El Ceviche Más Grande del Perú”, al considerar que contribuye al fortalecimiento del turismo gastronómico, la identidad cultural y el desarrollo económico regional. Además, el Grupo Herencias fue reconocido como Embajadora Gastronómica de la provincia por su labor en la preservación y difusión de la cocina local.

Como parte de las actividades programadas, se desarrolló el IV Concurso Regional del Mejor Cevichero de la Región Ica 2026. El primer lugar fue obtenido por el restaurante Mesón del Desierto de Ica, seguido por Bitute en el segundo puesto y Restaurante Paraíso en el tercero.

EL DATO: La jornada también contó con la participación de productores vitivinícolas del valle de Pisco, quienes promovieron el maridaje entre el ceviche y el pisco, reforzando la identidad gastronómica de una provincia reconocida tanto por su riqueza marina como por la producción de su destilado bandera.

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