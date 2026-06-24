La provincia de Pisco se alista para ser escenario de un evento gastronómico de gran magnitud: la preparación del denominado “ceviche más grande del Perú”, actividad que se realizará este domingo 28 de junio en la Plaza de Armas y que contempla la entrega gratuita de 30 mil platos al público asistente.

Plato bandera

El subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Pisco, Bernabé Llange Arce, destacó que se trata de un evento de carácter integrador que cuenta con el apoyo de diversas instituciones y empresas privadas.

La iniciativa forma parte de las actividades por el Día del Ceviche, plato considerado patrimonio cultural y bandera de la gastronomía peruana. Sin embargo, en Pisco la celebración tendrá un matiz especial por la preparación de una gran cantidad de pescado destinado a alimentar a miles de personas.

“Vamos a preparar varias toneladas de pescado para un promedio de 30 mil personas”, explicó Llange Arce, quien además aseguró que el evento ya ha generado expectativa a nivel nacional e internacional.

De acuerdo con la comuna provincial, incluso medios internacionales han mostrado interés en la cobertura del evento, que busca posicionar a Pisco como un punto de referencia gastronómico.

“Ya tenemos conocimiento que ese día van a venir dos canales internacionales”, indicó el subgerente, quien afirmó que la ciudad “va a volver a ser historia”.

En ese marco, la municipalidad viene realizando coordinaciones finales y simulacros previos para garantizar el desarrollo ordenado de la actividad. Según informaron, el ensayo general se realizará días antes del evento principal.

“Queremos demostrar no solamente al Perú, sino al mundo entero que aquí en Pisco hacemos las cosas muy bien cuando lo hacemos en forma organizada”, añadió el funcionario.

En tanto, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, señaló que, el programa también incluirá actividades complementarias como la degustación gratuita del tradicional chilcano, gracias al apoyo de empresas privadas.

Confirmó que la actividad forma parte de una estrategia para promover la identidad gastronómica local y dinamizar la participación ciudadana.

“El ceviche más grande del Perú” se desarrollará desde las 10:00 de la mañana en la Plaza de Armas, donde se espera la asistencia de miles de personas.

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