La Municipalidad Provincial de Pisco confirmó que entregará 30 mil platos de ceviche de manera gratuita durante el desarrollo de “El ceviche más grande del Perú”, evento gastronómico que se llevará a cabo el próximo 28 de junio desde las 10:00 de la mañana en la Plaza de Armas de Pisco.

Gastronomía local

La iniciativa, impulsada por la comuna provincial a cargo del alcalde Pedro Fuentes, cuenta con el respaldo de instituciones públicas y privadas, busca convertir a Pisco en el escenario de una de las celebraciones gastronómicas más importantes del año, teniendo como protagonista al plato bandera de la cocina peruana.

La actividad forma parte de un esfuerzo por promover el turismo, fortalecer la economía local y posicionar a Pisco como un referente gastronómico nacional. Para ello, se viene coordinando la participación de chefs, productores pesqueros, emprendedores y diversas instituciones vinculadas al sector turístico y gastronómico.

Como parte de la organización, se han desarrollado coordinaciones con la Asociación Herencias, Dirección Regional de Turismo de Ica, municipios distritales y otros. Asimismo inspecciones técnicas en la Plaza de Armas para garantizar la adecuada distribución de espacios, la seguridad de los asistentes y la logística necesaria para la preparación y entrega masiva del ceviche.

El evento también contará con actividades culturales y artísticas que complementarán la jornada, con el objetivo de mostrar la riqueza gastronómica, cultural y turística de la provincia.

EL DATO: Desde la plaza de Armas de Pisco, se realizó el lanzamiento del spot de invitación con presencia de autoridades, funcionarios y empresarios.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO