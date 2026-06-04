A tan solo 25 días de uno de los acontecimientos gastronómicos más importantes del país, la provincia de Pisco intensifica los preparativos para la realización del Ceviche Más Grande del Perú, un mega evento que busca posicionar a la ciudad como referente de la gastronomía, el turismo y la cultura nacional. La actividad se desarrollará el próximo 28 de junio y espera congregar a miles de visitantes de distintas regiones del país.

Gastronomía y cultura

En declaraciones a Correo, el chef Max Luján Rodas, presidente de la organización Grupo Herencia, destacó el compromiso y respaldo que viene recibiendo el proyecto.

“Estamos muy satisfechos por la respuesta de las instituciones públicas y privadas, que se están sumando para que este gran evento sea todo un éxito. Queremos mostrar al Perú y al mundo la riqueza gastronómica de Pisco y el enorme potencial de nuestros productos marinos”, expresó.

Asimismo, durante la jornada se realizó una inspección técnica del espacio donde se desarrollará el evento que será la histórica plaza de armas de Pisco, afinando aspectos logísticos, de distribución y seguridad. Los organizadores señalaron que la meta es ofrecer una experiencia inolvidable que combine gastronomía, cultura y tradición, consolidando a Pisco como un importante destino turístico y gastronómico del país.

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