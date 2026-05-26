La provincia de Pisco se alista para vivir uno de los acontecimientos gastronómicos más importantes de su historia con la realización del “Ceviche Más Grande del Perú”, mega evento programado para el próximo 28 de junio y que busca posicionar a la ciudad como un referente culinario y turístico a nivel nacional e internacional.

La iniciativa, promovida y organizada por el Grupo Herencias, apunta además a alcanzar un récord que permita a Pisco proyectarse hacia los Récords Guinness, llevando al mundo la riqueza gastronómica y cultural de la provincia.

Plato bandera

La actividad no solo busca destacar la preparación del plato bandera del Perú, sino también revalorar la identidad pisqueña a través de sus productos marinos, la tradición pesquera y el talento de los cocineros locales. El ceviche, considerado uno de los emblemas de la cocina peruana, será el eje central de una celebración que reunirá cultura, turismo, arte y emprendimiento, generando movimiento económico para restaurantes, pescadores artesanales, comerciantes y diversos sectores vinculados al turismo local.

Como parte de las coordinaciones, se desarrolló una mesa de trabajo junto a la Municipalidad Provincial de Pisco, municipalidades distritales, DIRCETUR, PROMPERÚ, ARMAP, DIREPRO, la Dirección Agraria de Ica y diferentes instituciones públicas y privadas que vienen sumándose a este reto gastronómico. Asimismo, se realizó una inspección técnica del espacio que será la plaza de armas, donde se desarrollará el evento, afinando aspectos logísticos, distribución y seguridad para garantizar una jornada multitudinaria y de gran impacto nacional.

El chef Max Luján Rodas, presidente del Grupo Herencias, destacó que esta iniciativa nace con el propósito de fortalecer la identidad cultural de Pisco y convertir a la gastronomía en una herramienta de desarrollo turístico y económico.

“Queremos que el Perú y el mundo conozcan la verdadera esencia de Pisco a través de su cocina. Nuestra gastronomía tiene historia, tradición y una enorme riqueza cultural. Estamos trabajando para que este evento marque un precedente y nos acerque a la posibilidad de ingresar a los Récords Guinness”, declaró a Correo.

Asimismo, indicó que el evento permitirá consolidar a Pisco como un destino gastronómico de primer nivel. “La gastronomía mueve el turismo y genera oportunidades para miles de familias. Este será un evento histórico donde mostraremos la calidad de nuestros productos del mar y el talento de nuestra gente. Desde el Grupo Herencias buscamos que esta actividad sea un símbolo de orgullo para todos los pisqueños”, señaló.

Los organizadores adelantaron que en los próximos días se anunciarán nuevas sorpresas y actividades culturales que complementarán esta gran fiesta gastronómica.

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